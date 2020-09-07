КХЛ. "Спартак" обыграл в столичном дерби "Динамо"

Матчем в Москве между местными "Динамо" и "Спартаком" начался очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. "Красно-белые" гости неожиданно для многих оказались искушеннее "бело-голубых" хозяев и победили соперников на их площадке со счетом 3:1.

Причин тому, что "Динамо считалось фаворитом, было несколько. Во-первых, соперники играли между собой на Кубке мэра Москвы и выиграли только "бело-голубые" – 3:2. Во-вторых, "Спартак" начал сезон в КХЛ с двух поражений, причем первое от "Локомотива" (2:7) выглядело на редкость огорчительно. Динамовцы же до этого провели только игру в гостях с "Авангардом" и уступили минимально – 1:2.

Но в отчетной игре все было не в пользу хозяев, кроме того, что Ефремов открыл счет в середине второго периода. Но в третьем "Спартак" не только отыгрался усилиями Вишневского, но и вырвал победу с помощью голов Лехтеря и Радила, который забивал в пустые ворота.