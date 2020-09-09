"Спартак" выиграл у "Салавата Юлаева" в присутствии Тедеско

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. Московский "Спартак" с результатом 5:3 обыграл на своей площадке уфимский "Салават Юлаев".

Поддержать хоккеистов "Спартака" пришли тренеры футбольной команды Доменико Тедеско и Андрес Хинкель. Красно-белые трижды выходили вперед после бросков Йори Лехтери, Артема Федорова и Эмиля Юсе. Но уфимцы трижды отыгрывались за счет голов Теему Хартикайнена, Григория Панина и Александра Кадейкина. Но на четвертый гол "Спартака", автором которого стал Мартин Бакош, аргументов у "Салавата" не нашлось. А Йори Лехтеря закрепил победу москвичей – 5:3.

Также в Москве "Динамо" встречалось с ярославским "Локомотивом". В первом периоде соперники обменялись голами – у бело-голубых отличился Дмитрий Яшкин, а у железнодорожников – Егор Аверин. Во второй 20-минутке Даниил Тарасов вывел динамовцев вперед. Но третий период остался за "Локомотивом". Шайбы Рушана Рафикова и Дениса Алексеева принесли гостям победу с результатом 3:2.

Минское "Динамо" трижды выходило вперед в домашней игре с казанским "Ак Барсом". Но на шайбы Брендона Козуна, Райана Стаунера и снова Брендона Козуна гости ответили точными попаданиями Артема Галимова, Дмитрия Воронкова и Даниса Зарипова. А потом уже "барсы" забросили еще две шайбы – отличились Найджел Доус и Станислав Галиев. Все, что удалось динамовцам, – сократить отставание за счет гола Максима Сушко. В итоге победа "Ак Барса" 5:4.