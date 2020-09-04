Кокорин: дебют за "Спартак" в дерби против ЦСКА будет более эффектным

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин высказался о своем возможном дебюте за команду в матче против ЦСКА. 29-летний футболист считает, что его первый матч за "красно-белых" станет более эффектным именно в игре против столичных "армейцев".

"Чувствую себя хорошо, но пока тяжело оценивать свою готовность. Пока мало времени провел в общей группе. Давно не травмировался, забыл, каково это – приходить на тренировку и смотреть как ребята тренируются. Тяжело на это смотреть, – признался Кокорин в интервью клубной пресс-службе. – Мысли направленны на правильное восстановление".

"Мне без разницы, будет это супердерби или обычный матч – очень хочу на поле, хочу дебютировать и сыграть. Естественно, это придаст зрелищности, если получится сыграть против ЦСКА в дерби – это будет более эффектно. Но была бы другая игра, то рвался бы с таким же рвением".

Напомним, что у Кокорина был обнаружен спазм. Прогнозировалось, что он восстановится от травмы после паузы на международные матчи.