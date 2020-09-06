Самый польский край Белоруссии

Коровы, лошади, индюки, куры, кролики – Екатерина Кулеш целый день – по хозяйству. На семейной ферме управляются вдвоем с мужем, зато на столе все свое. Тушеная капуста, клецки с мясом, налистники – блинчики с творогом – такой стол- в честь гостей и по праздникам – на Пасху и Рождество в конце декабря. В доме – католические иконы, а в документах – национальность – полька.

Тракторы в полях, аккуратные совхозные избы – типичная белорусская глубинка. Разве что кресты костелов – почти в каждой деревне. Агрогородок Тракели, на первый взгляд, ничем не отличается от сотен таких же деревень Белоруссии. Между тем, это самый польский край страны. В Вороновском районе – более 24 тысяч жителей, и, по данным последней переписи населения, более 80% из них считают себя поляками и католиками. Об этом тут скажет любой по-русски. Или на "трасянке" – этим словом, означающим смесь сена и соломы, называют белорусско-русскую речь. Екатерина по-польски понимает, но почти не говорит.

Польский уже не загадка, кроссворд дается легко – язык учат с первого класса. Дополнительные уроки – по желанию родителей. Если есть три заявления, открывают кружок или факультатив. Вот "элементаж", букварь. Издан в Белоруссии и одобрен Министерством образования, как и остальные пособия.

"У меня есть польские учебники, но их не использую, и если мне упражнение какое-то нравиться, то я его могу ксерокопировать или набрать и ребенку дать. Но самим учебником польским мы не пользуемся", – рассказала Мария Садовская, учитель польского языка местной школы.

Ансамбль "Радуньские соловейки" ездит на фестивали в польские городки-побратимы – связи с соседями все больше культурные. Учат польку, овчаречек и троек – "венок" польских народных танцев. И стихотворения Адама Мицкевича – польского поэта, родившегося на территории современной Белоруссии.

Валентина Матусевич – лауреат конкурсов польского языка. Но ставить его на первое место в своей жизни не собирается. "Именно для поступления польский язык мне не понадобится. Я собираюсь получать образование в Белоруссии", – сказала она.

Язык необязательно до Варшавы доведет: в прошлом году 14 выпускников со всего района уехали учиться в Польшу, в этом – 10.

"Вырастает новое поколение, и у детей могут быть какие-то другие приоритеты, и вообще большинство себя считает белорусами. Поэтому эта частичка нашего населения, которая изучает польский язык в школе, наверное, им еще этот вопрос интересен", – отметила Валентина Люленко, начальник отдела образования Вороновского районного исполнительного комитета.

На всю область сейчас – 2 школы с обучением полностью на польском. Одна из них – в Гродно, где каждый четвертый – поляк. Белорусский город с польским акцентом: на 20 лет старше Москвы, узкие улочки, старый замок над Неманом и базилика святого Франциска Ксаверия. Напротив на Доме культуры – огромный государственный флаг. А единственный сейчас красно-белый – на балконе местного официального Союза поляков.

Появление польских флагов на недавних митингах оппозиции здесь считают провокацией и попыткой непризнанных радикалов раскачать ситуацию.

"Группа поляков, которые перебежали в консульство и кричат, что их преследуют, угнетают, им не дают жить, вводите какие-то войска, Организация объединенных наций, нас тут преследуют. Полнейший абсурд!" – считает Казимир Знайдинский, глава Гродненского городского Союза поляков Белоруссии.

В уставе официального Союза закреплено: никакой политики, но их оппоненты-радикалы политизируют, например, "карту поляка", подтверждающую польские корни и дающую в том числе визовые преимущества в Польше. Польских газет в киосках Гродно не купишь, польское телевидение переведено на спутник или кабель. Если в городе еще есть протестные настроения, сельчане по большей части спокойно аполитичны.

Отличительная особенность Гродненщины – католичество. На службу в костеле, например, в деревне Трокели в праздник могут собраться до тысячи прихожан. Ксендз читает "Отче наш", вся служба идет на польском, проповедь, как правило, тоже – это важнейшая часть традиции. Но от канонов иногда можно отойти: например, крещение или первое причастие для детей ведут по-белорусски.

Костелов – 17, храмов – всего 3. Первый появился в 2000 году. Здесь по-домашнему уютно: иконы в обрамлении вышивок, рушник на распятии. По праздникам на совместных благотворительных концертах выступают два хора – православный и католический – никакой конфессиональной дисгармонии.

"У нас очень хорошие отношения, добрососедские, никогда не было никаких конфликтов, даже в семьях часто муж – православный, жена – католичка или наоборот, поэтому линия разграничения проходит, можно сказать, на кухне", – отметил Игорь Волошин, настоятель храма святого Александра Невского в Вороново.

На всех въездах в Вороново – по два поклонных креста рядом. Ориентир и символ для людей, глубоко укорененных в землю, на которой они живут.