Лукашенко ответил Помпео

Когда два митинга – оппозиционный и провластный – вот так встречаются на улице, кажется, столкновений не избежать, но колонны аккуратно обтекают друг друга и даже лозунги интеллигентно выкрикивают по очереди. Наиболее радикальные протестующие удалились во МГЛУ – Минский лингвистический университет – это теперь главный центр белорусской оппозиции.

Теперь и протесты, и задержания – точечные. Но в тюрьме все еще могут оказаться и случайные прохожие, и журналисты. Литовский МИД предлагает желающим политическое убежище: "Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки людей Белоруссии, направленный на помощь жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, получению литовских виз, интеграции на литовский рынок труда".

Шестерых репортеров разных изданий трое суток по решению районного суда продержали в следственном изоляторе, обвинив в организации уличных беспорядков. И это дает повод разбирать ситуацию в Организации Объединенных Наций. Просят обратить внимание на белорусские репрессии, а вот в официальном аккаунте ООН для привлечения внимания используют фотографию, которая четыре года назад демонстрировала пытки в застенках украинского СБУ.

"Я прошу международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая санкции против тех, кто нарушил выборное законодательство и совершил преступления против человечности", – заявила Светлана Тихановская.

Она ощущает себя деятелем мирового масштаба, хотя еще несколько месяцев назад, когда у ее арестованного мужа при обыске нашли почти миллион долларов – для Белоруссии деньги немыслимые – рассуждала вовсе не так политически грамотно: "Если бы у Сергея были такие деньги, то наверняка бы он не боролся за права простого народа".

Белорусский оппозиционный триумвират уже успел переругаться. Бабарико – в тюрьме, Тихановская – в Литве, а Цепкало – в Польше, но у них оказались еще и разные планы на будущее, и масса взаимных претензий.

"Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах. И тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые бы приносили, грубо говоря, ей присягу. Но она ушла от этого", – сказал Валерий Цепкало. На селе выражаются еще более определенно, называя Тихоновскую "американской проституткой".

Протест порой приобретает довольно странные формы, как, например, лежачая забастовка у офиса "Белоруськалия" в Солигорске. Стачки так и не стали массовыми, и теперь экономику стараются подорвать извне – страны Прибалтики публикуют список из тридцати белорусских чиновников во главе с Лукашенко, которым запретили въезд в Евросоюз, и обещают, что не будут пользоваться электроэнергией с Белорусской АЭС. На этом, впрочем, санкции, скорее всего, и закончатся.

"Правителя Белоруссии не будет в санкционном списке Евросоюза. Потому что против Германия, Франция и Италия, которые утверждают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Этому могут помешать санкции, на которых настаивают прежде всего страны Балтии и Польша", – отмечает немецкая газета Die Welt.

Но Лукашенко уже и так определился с союзником, обещая навсегда сделать выбор в пользу России, тем более что экономические связи между странами неразрывны.

"Скажите, в чем я не прав? Было истолковано, что вот Лукашенко, он такой сякой, он отворачивается от России. Да никогда! Я не отворачивался от России. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе? Тем более Америке! Но мне надо было спасти страну. Знаете, если из личного исходить, я ведь выстроил эти отношения с Россией, мне было очень непросто. И вы хотите сказать, что я сегодня – уходящий президент (а это действительно так, не сегодня, так завтра, я перечеркну все, что я сделал. Да никогда в жизни!" – заявил президент Белоруссии.

И в Минске высаживается целый российский правительственный десант – больше трети всех министров во главе с премьером Мишустиным.

"Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Для нас Белоруссия – родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших миллионах граждан, которые фактически являются одним народом. У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по поводу будущего Союзного государства", – отметил Михаил Мишустин.

Сторонники Лукашенко митингуют под флагами, доставшимися республике в наследство от СССР. А оппозиция – под бело-червоно-белыми. Вот вывешенное за окно полотнище пытается снять с жилого комплекса альпинист.

Но местные жители – против. Белорусский протест превратился еще и в идеологическую дискуссию. "Все ли из тех молодых людей, несущих по улице бело-красный флаг, знают его историю?" – говорят белорусы.

Значение символа объясняет скульптор Валентин Занькович – автор одного из самых впечатляющих антифашистских мемориалов, у белорусской деревни Хатынь. "Флаг эффектен, конечно, ничего не возразишь. Бело-червоно-белый. Но когда начинаешь читать, какие твари и что они делали под этими знаменами, тогда это отпадает", – сказал скульптор.

Вот они – трехполосные знамена – на кадрах нацисткой военной хроники на здании белорусской Центральной Рады Рейхскомиссариата Остланд соседствуют со свастикой и портретами фюрера, а на плакатах – лозунги: "За новую Европу с Адольфом Гитлером".

А слова песни "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном протеста, написала в 1943-м поэтесса Наталья Арсеньева – жена командира Белорусской краевой обороны Франца Кушеля. Они вместе после победы советских войск эмигрировали в США.

За границей остался глава Католической Церкви страны Тадеуш Кондрусевич. "Наш народ решал сложные вопросы на собрании, которые у древних славян назывались вече. Поэтому предлагаю экстренно собрать круглый стол, чтобы за ним, а не баррикадах решалась судьба нашего Отечества", – заявил он. Его просто не пустили в Белоруссию – не помогло даже заступничество американского госсекретаря Майка Помпео.

"Белорусские власти должны разрешить повторный въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", – уверен Помпео.

"Нам неважно, кто он – главный католик, главный православный или главный мусульманин. Он должен жить по закону, а если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность. Вы посмотрите, мы же костелы не закрыли. Даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду", – заявил президент Белоруссии.

Страну постепенно покидают все руководители оппозиции. Вот еще один из участников координационного совета, Павел Латушко, на машине с польскими дипномерами пересекает границу и появляется в Литве, чтобы возложить цветы к мемориалу памяти Костуся Калиновского. Это лидер антироссийского восстания 1863 года, и когда в прошлом году решили перезахоронить его останки, на траурные мероприятия приезжали президенты Польши и Литвы, а из Белоруссии – как раз архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич – вот он в католической митре идет впереди процессии.