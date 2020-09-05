В Белоруссии устроили авто- и мотопробеги, а также "Женский марш мира"

В 12 регионах Белоруссии в субботу, 5 сентября, проходит автопробег в поддержку президента Александра Лукашенко. Он стартовал у Кургана Славы в Смолевичском районе Минской области. Колонна автомобилей с национальными белорусскими флагами уже проехала по Жодинскому, Крупскому, Березинскому, Червенскому и другим районам. Провластные акции прошли также в городах Борисов, Крупки, Жодин и Мстиславль.

В Минске же проходит мотопробег сторонников оппозиции. По улицам города движутся порядка 30 мотоциклистов с бело-красно-белыми флагами. Как сообщает ТАСС, они заехали на площадь у станции метро "Пушкинская", где находится импровизированный мемориал на месте гибели одного из участников акции протеста 10 августа.

Тем временем в центре белорусской столицы продолжается очередная женская акция протеста, обозначенная как "Женский марш мира". Ее участницы пришли на проспект Независимости колонной от Комаровского рынка, пишет "Интерфакс".

Участницы акции принесли к Комаровскому рынку флаги разных стран: Албании, США, Германии, Израиля, Италии. Девушки держат также бело-красно-белые флаги, одна активистка несла маленький флажок России. Также присутствуют студенты БГУ и МГЛУ. Они скандируют названия своих вузов. На протестном шествии студентов задержан корреспондент РИА Новости.

Порядок на месте протестов охраняют милиция и сотрудники в штатском. Они просят участников акции разойтись, но активных действий не предпринимают. На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: "Провокатор". Он пытается убедить протестующих, что их протест не имеет смысла, передает РИА Новости.

Между тем белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с членами Совета безопасности страны ситуацию в национальной экономике. То, как работает экономика, это главная задача, проблема и обеспокоенность властей, напомнил он, добавив, что в последнее время немало сделано для ее нормального функционирования.