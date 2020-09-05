"Трущихся друг о друга" белорусов раскритиковали за "шатание"

Белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с членами Совета безопасности страны ситуацию в национальной экономике. То, как работает экономика – это главная задача, проблема и обеспокоенность властей, напомнил он, добавив, что в последнее время немало сделано для ее нормального функционирования.

Дают положительный результат и межправительственные консультации с Россией, отметил Лукашенко, упомянув достигнутые договоренности. На фоне пандемии коронавируса COVID-19 ситуация в Белоруссии гораздо лучше, чем в других государствах, говорит белорусский президент.

Нужно не допустить ухудшения эпидемической обстановки и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров, приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА. При этом по Европе "катится вторая волна" коронавируса, а жители Белоруссии, находящейся в центре Европы, "шатаются по улицам и трутся друг о друга".

"Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся", – заявил Лукашенко, отметив, что в стране очень хорошая отрицательная динамика даже по пневмониям.

Он также предложил участникам совещания посмотреть с точки зрения экономической безопасности на необходимые меры поддержки правительства, предприятий и Национального банка. По данным белорусского Минздрава, число заразившихся COVID-19 в стране за последние сутки выросло на 178 и на 5 сентября составляет 72 663 человека. От коронавирусной инфекции в Белоруссии скончались 705 пациентов, передает РИА Новости.