Лукашенко озвучил главную задачу, Маас ему пригрозил

Главная проблема Белоруссии – это экономика, сообщил глава государства Александр Лукашенко. Если нет экономики, нет и стабильности, рассчитывать на спокойствие, безопасность и идеологию не получится, объяснил президент на совещании в Минске. Запись мероприятия опубликовал телеграм-канал "Пул первого". Но для обеспечения ее нормального функционирования в последнее время было сделано немало. Положительно сказываются и межправительственные консультации с Россией, передает слова Лукашенко БелТА.

Тем временем Брюссель сообщил о намерении ужесточить санкции против Белоруссии, если Лукашенко не выполнит требования Евросоюза, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild. По его словам, ЕС не признает выборы и требует переговоров с оппозицией, прекращения насилия и перевыборов.

Ранее сообщалось, что вопреки желанию Прибалтики и Польши персональных санкций против Александра Лукашенко со стороны Евросоюза пока не будет. Германия, Франция и Италия выступили за сохранение хоть какого-то диалога с официальным Минском.