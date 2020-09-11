Лукашенко пожаловался на давление и крикунов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на республику продолжается давление из-за строительства атомной станции. По его словам, возведение нового объекта является залогом экономической безопасности и независимости страны.

Лукашенко отметил, что атомная электростанция — великое достижение и дешевая энергия, прорыв и часть независимости Белоруссии. В связи со скорым вводом БелАЭС глава государства запросил от ученых предложения по увеличению электроэнергии, сообщает БелТА.

Белорусская атомная электростанция строится рядом с Островцом (Гродненская область). Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Наиболее яростный противник БелАЭС — Литва. Страна считает станцию небезопасной.

Александр Лукашенко обратил внимание на критическое отношение к внедрению рыночных реформ в белорусской экономике. Президент отметил "крикунов", которые говорят о приватизации крупных машиностроительных предприятий страны. Глава государства заявил, что при нынешней власти они будут идти своим путем, как делали это на протяжении четверти века. По его словам, нужно развивать то, что имеет Белоруссия, в частно МАЗ, БЕЛАЗ, а также сельское хозяйство.

Белорусский президент также отметил вклад ученых-гуманитариев, которые должны способствовать консолидации общества. По его словам, при этом важно исключить применение двойных стандартов при оценке исторических событий, а также не допустить искажения фактов, на которых основаны традиционные ценности.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что никто, кроме них, не заинтересован в том, чтобы Белоруссия были сильной, суверенной и независимой страной.

С 9 августа в Белоруссии не утихают акции протеста, связанные с выборами президента. Оппозиция считает, что голосование было фальсифицированным. Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. Сам же Лукашенко не раз заявлял, что "наклонить" его не получится.