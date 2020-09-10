Лукашенко: не надо поститься и хайповать, наклонить меня не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того народ избрал".

В среду в Минске Лукашенко представил нового генпрокурора Андрея Шведа, сообщает БелТА. "Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", – подчеркнул Лукашенко. При этом он напомнил, что в 90-х власть "валялась в грязи, о нее вытирали ноги", и многие это помнят. Поэтому он не хочет, чтобы Белоруссия вернулась в то время.

Лукашенко призвал сотрудников прокуратуры помочь ему "спасти государство", а несогласных с его действиями – уйти в сторону и не мешать.

"Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", – заявил Лукашенко. При этом он добавил, что наклонить его не удастся.

Также он сказал, что не держится за власть "посиневшими руками" ради себя. Рано или поздно эту власть возьмут другие, "но возьмут по закону, не под давлением улицы".

Лукашенко подчеркнул, что сейчас в его стране осуществляется "наглая интервенция", которая подогревается изнутри и руководится извне. Поэтому чтобы остановить "всякую дрянь", нужно принять жесткие меры. "У нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку", – сказал он.