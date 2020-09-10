Остановить "всякую дрянь": Лукашенко дал поручения Генпрокуратуре

Минобороны Белоруссии официально заявило Соединенным Штатам о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики. Информацию довели до американского временного поверенного в Минске. Президент страны Александр Лукашенко пообещал: он не даст Белоруссии повторить судьбу Украины, Ливии и Сирии — в этом ему помогут действующие законы, а также новый генпрокурор, которого Лукашенко представил в четверг, 10 сентября. Тем временем Европа, совершенно неожиданно для самой себя, оказалась не в состоянии ввести против Минска давно обещанные санкции.

По дождливым улицам Минска едет кортеж Александра Лукашенко. Автомобиль первого лица в столице знают все — это бронированный "Мерседес" сделанный на заказ, с пулестойкими стеклами толщиною в шесть сантиметров. Лимузин остановился на улице Интернациональной, у стен Генеральной прокуратуры. Встречающим его сотрудницам силового ведомства белорусский президент подарил цветы и укрыл своим зонтом. Александр Лукашенко обратился к работникам ведомства с речью о природе власти, а также объяснил, почему борется за нее:

"Никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет. Сделаю я это с вами или без вас — вам решать, но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте. Не хотите — не предавайте. Вы люди в погонах, не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте".

Это был упрек в адрес прокуратуры. Еще совсем недавно слова Белоруссия и безопасность звучали как синонимы, а сейчас, по словам Лукашенко, страна будто вернулась в середину 90-х.

"Слушайте, если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Вы образованные люди и думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется наглая интервенция извне, она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова".

Пани Тихановской рукоплескали участники экономического форума в польском Карпаче, где уже без обиняков ее называли избранным президентом Белоруссии. Специальный приз саммита ей вручил глава польского МИДа Збигнев Рау. Вот что заявила Тихановская:

— Я не Светлана Тихановская — я каждый человек в моей Белоруссии. Это такая честь для меня — получить эту награду!

Вслед за предложением Дональда Туска номинировать чету Тихановских на Нобелевскую премию мира, альянс социалистов и демократов в Европарламенте выдвигает женское трио — Тихановскую, Колесникову, Цепкало на премию Сахарова. Таким образом, белорусские оппозиционерки могут оказаться в компании участниц группы Pussy Riot и украинской летчицы Надежды Савченко, которые номинировались на эту премию раньше. Но Марии Колесниковой сейчас не до наград. Из следственного изолятора, где она находится по обвинению в призывах к захвату власти, она требует привлечь к ответственности тех, кто ее арестовывал:

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Белоруссии, меня все равно вывезут: живой или по частям".

Протестный электорат уже не выходит за границы спальных районов. В каждом дворе есть несогласные, которые собираются вместе после дня, проведенного в офисе, и поют о том, что стены тюрем нужно разрушить.

В военном ведомстве Белоруссии сегодня побывал Джеффри Джук, временный поверенный американской дипмиссии в республике. Ему сообщили, что власть не допустит вмешательства в дела Белоруссии извне.

Российский посол Дмитрий Мезенцев встретился с Александром Лукашенко и подарил ему книгу — топографические карты Белоруссии 19 века.

— Это еще одно подтверждение историзма, справедливости границ Белоруссии. В том числе ответ всем тем, кто смотрит по-другому

Президент Литвы в интервью BBC призвал Евросоюз, США, Канаду и Великобританию не медлить с введением санкций против Белоруссии, которая оказалась под угрозой.

"Кипр сообщил коллегам, что не подпишется под предложением ЕС о введении санкций в отношении десятков белорусских чиновников, если государства-члены также не согласятся ограничить Турцию в отношении буровых работ в Восточном Средиземноморье".

Через этот ультиматум Кипра перешагнуть не получится. Для принятия решения о санкциях необходимо согласие всех 27 стран, входящих в Европейский союз.