Адвокат Колесниковой рассказала об ушибах на теле оппозиционерки

Адвокат члена Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак рассказала, что встретилась со своей подзащитной. По словам юриста, на теле политика имеются ушибы, но это не связано с побоями.

Казак сообщила, что у Колесниковой побаливают руки. По словам адвоката, это связано с тем, что Марию насильно заталкивали в машину и удерживали. Юрист намерена обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет фиксации телесных повреждений, сообщает "Интерфакс".

Людмила Казак отметила, что Марию Колесникову, к счастью, никто не избивал.

Адвокат рассказала, что ее подзащитная чувствует себя хорошо и бодро, в камере у нее шесть соседок. При этом Казак обратила внимание на то, что Колесниковой в СИЗО оказывали медицинскую помощь, поскольку у той поднималось давление и были проблемы с сердцем, сообщает TUT.BY.

В среду, 9 сентября, Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что член Координационного совета задержана в качестве подозреваемой по делу о захвате власти.