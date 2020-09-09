Колесникову отправили в СИЗО, в дом Алексиевич ломились неизвестные

Член Координационного совета от белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 на Володарского. Эту информацию подтвердили отец политика Александр и ее адвокат Людмила Казак.

Юрист рассказала, что Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу "о захвате власти", возбужденному в отношении Координационного совета, сообщает TUT.BY. Адвокат уже встретилась с Марией и отметила, что с ней все нормально.

Отец Колесниковой рассказал, что ему позвонил руководитель следственной группы, сообщил об аресте дочери и предложил привезти ей передачу.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, Марию Колесникову неизвестные якобы похитили в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Во вторник, 8 сентября, появилась информация о том, что она пыталась покинуть территорию Белоруссии. Члены Координационного совета рассказали, что на самом деле Колесникову якобы насильно хотели вывезти из страны, но она порвала свой паспорт, в связи с чем ее вывоз стал невозможен.

На данный момент из семи членов президиума Координационного совета шесть человек либо задержаны, либо находятся за рубежом. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

В среду, 9 сентября, возле дома писательницы собрались десятки журналистов и дипломатов. Это связано с тем, что ранее днем в квартиру Алексиевич пытались проникнуть неизвестные. Нобелевский лауреат рассказала, что люди без конца звонили ей в дверь.

Возле дома Алексиевич можно заметить несколько машин с дипломатическими номерами. Также на месте присутствуют сотрудники дипмиссий Литвы, Австрии, Швеции, Словакии, Чехии.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к россиянам с видеообращением, в котором рассказала, чего хотят белорусы.