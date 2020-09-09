Три простых требования: Тихановская объяснила россиянам, чего хотят белорусы

Обращение к россиянам записала кандидат на августовских президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская. После выборов она уехала из Белоруссии в Литву. В размещенном в своем Telegram-канале 9 сентября обращении "К России" она отметила, что народы России и Белоруссии всегда были близкими друзьями и соседями, и выразила надежду, что такими и останутся.

Тихановская пояснила, что протестное движение в Белоруссии ни на одном из его этапов никогда не было направлено против России. Кандидат на белорусских президентских выборах добавила, что такого не будет и дальше. Очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии, заявила домохозяйка, которой пришлось идти в политику после ареста ее мужа.

В своем обращении Тихановская заявила, что Лукашенко подошел к выборам "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки". Поэтому белорусский президент и выбрал, по ее словам, единственную возможную для себя тактику: "не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами".

Тихановская в обращении огласила три простых, как она подчеркнула, предельно простых требования белорусского народа: уход Лукашенко, проведение честных и прозрачных выборов с участием всех кандидидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений, совершенных против белорусского народа властями.

Протестный кандидат на выборах отметила также, что вокруг белорусских событий действует "российская пропаганда". При этом она не стала уточнять, в чем конкретно проявляется ее влияние. Она призвала не верить заявлениям о том, что действия белорусской оппозиции направлены против России.

Акции протеста оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления итогов выборов. На них, по данным ЦИК, победил в шестой раз действующий с 1994 года президент Александр Лукашенко. И не просто победил, а набрал более 80% голосов. Тихановская, ставшая кандидатом протестного голосования, получила, по официальным данным, чуть более 10%.

Выход избирателей на улицы милиция и ОМОН встретили резиновыми пулями, водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. При разгонах митингов погибли три человека, более 250 были госпитализированы, а почти 7 тысяч человек арестованы. При этом пострадали также более 130 сотрудников правоохранительных органов.

На российских телеканалах 9 сентября выйдет полное интервью президента Белоруссии российским журналистом. В нем Лукашенко признал, что, наверное, он немного пересидел на посту.