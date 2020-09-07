Тихановская рассказала, кто виновен в похищении Колесниковой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала похищение своей соратницы, члена Координационного совета Марии Колесниковой. По ее словам, в случившемся виновата действующая власть страны. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первой".

Тихановская заявила, что режим занимается террором. Политик отметила, что похищение членов Координационного совета — это попытка сорвать его работу. Экс-кандидат в президенты обратила внимание на то, что такие действия их не остановят.

Светлана Тихановская сообщила, что чем больше власти запугивают, тем больше людей будут выходить на улицу. Представитель оппозиции отметила, что они продолжат борьбу и будут добиваться освобождения всех заключенных, а также проведения новых честных выборов.

Мария Колесникова была похищена в Минске в понедельник, 7 сентября. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Как в МВД Белоруссии, так и в Комитете госконтроля нет данных о задержании членов Координационного совета.