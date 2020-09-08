Вместе с Колесниковой исчезли еще два белорусских оппозиционера

Милиция Минска ведет проверку по исчезновению Марии Колесниковой – одного из лидеров оппозиции Белоруссии. Ее соратники заявляют: связи с Колесниковой нет с самого утра понедельника. Они считают, что произошло похищение, передает телеканал "Россия 24".

Также нет ясности о судьбе еще двух членов Координационного совета – исполнительного секретаря Ивана Кравцова и пресс-секретаря Антона Родненкова. Некоторые белорусские СМИ сообщают, что Колесникову якобы усадили в микроавтобус в самом центре города и увезли в неизвестном направлении. Но в милиции Минска, МВД республики и Госпогранконтроле не обладают сведениями о таком задержании. В КГБ информацию не комментируют.