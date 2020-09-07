Милиция Белоруссии начала поиск похищенной Колесниковой

Родные члена Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. Об этом сообщает официальный телеграм-канал штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Отмечается, что в милиции заявление приняли. Белорусские правоохранительные органы приступили к поискам Колесниковой.

Неизвестные похитили Марию в понедельник, 7 сентября. Ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что к похищению Марии Колесниковой причастна действующая власть. По словам политика, подобные действия направлены на то, чтобы сорвать работу Координационного совета.