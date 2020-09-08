Стало известно местонахождение задержанной Марии Колесниковой

Член Координационного совета от белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Информация о местонахождении Колесниковой поступила из нескольких анонимных источников.

В то же время оперативный дежурный сообщил адвокату Марии Колесниковой Максиму Знаку, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка.

В Мозырском погранотряде, в свою очередь, сообщили TUT.BY, что не уполномочены давать комментарии по телефону.

В штабе Бабарико призвали белорусские власти подтвердить точное местонахождение Марии Колесниковой и незамедлительно освободить ее.

Члена Координационного совета задержали в понедельник, 7 сентября, в Минске. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Во вторник, 8 сентября, появилась информация о том, что Колесникову якобы пытались насильственно вывезти из Белоруссии на территорию Украины. В связи с тем, что Мария порвала свой паспорт, сделать это не удалось.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам прокомментировал инцидент с Колесниковой. По его словам, оппозиционер хотела убежать из страны.