Власти Белоруссии утверждают, что на границе Колесникову выбросили из машины

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной. Об этом сообщил госканал "Беларусь – 1".

Колесникова переходила границу в ночь на вторник вместе со своими соратниками – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. По данным телеканала, они "прорывались силой" через границу с Украиной во время дополнительной проверки. Оппозиционеры прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы.

"Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника, при этом Колесникову буквально выбросили из машины", – говорится в сообщении.

В итоге Родненкову и Кравцову удалось сбежать, а Колесниковой – нет.

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили "Интерфаксу", что в 4 часа утра Родненков, Кравцов и Колесникова попытались перейти границу. По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, на данном участие границы усилена охрана и выставлены дополнительные пограничные наряды.

Оппозиционеры на автомобиле BMW прошли таможенный контроль. Затем, увидев пограничный наряд, машина резко ускорилась, "создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы".

"Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", – уточнил Бычковский.

По его словам, Родненков и Кравцов покинули Белоруссию и оказались территории Украины, Колесникова была задержана.

Украинские пограничники также подтверждают прибытие двух белорусских оппозиционеров – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – на пункт пропуска. Где находится Мария Колесникова, Госпрогранслужбе Украины неизвестно. На КПП она не прибывала

Между тем в представители штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико заявили, что не знают, где сейчас находятся Колесникова, Родненков и Кравцов. Соратник Колесниковой Максим Знак сообщил, что она не планировала покидать Белоруссию.