Вывезли насильно: раскрыты подробности инцидента с Колесниковой

Члены Координационного совета от белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков прояснили подробности инцидента с Марией Колесниковой, которая в настоящее время задержана. По их словам, политика пытались вывезти из страны насильно, а сотрудники силовых структур пытались инсценировать их побег за границу.

Антон Родненков во время пресс-конференции, трансляцию которой вело "Радио Свобода", рассказал, что на границе якобы было слышно, как Марию Колесникову вели силой. Политик, в свою очередь, сопротивлялась, потому ее затолкали в машину и закрыли. Оппозиционер пыталась выйти и кричала, что никуда не поедет. В машине она порвала свой паспорт на много мелких кусочков, после чего помяла их и выкинула в окно.

По словам Родненкова, Колесникова вышла из автомобиля через окно, а затем пошла по проезжей части в сторону Белоруссии. После этого к ней подъехал автобус, в который ее посадили и увезли.

Иван Кравцов обратил внимание на то, что в машине, в которую их посадили, они обнаружили тесты на коронавирус, медстраховку, а также билеты в третьи страны. Мужчины должны были отправиться в Турцию, а Колесникова в Мюнхен.

По словам членов Координационного совета, все началось с того, что их задержали в понедельник, 7 сентября, возле дома Марии. После этого их увезли к украинской границе.

В интервью российским журналистам Александр Лукашенко ранее рассказал, что Колесникова якобы хотела убежать из Белоруссии.