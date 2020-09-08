Пограничник Лукашенко: Колесникову задержали правильно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке оппозиционерки Марии Колесниковой пересечь границу. Как передает телеканал "Россия 1", об этом белорусский лидер сообщил в интервью российским журналистам.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, – рассказал журналист "России 1" Евгений Рожков. – И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно".

Сообщается, что на Украине у Колесниковой есть сестра.

Лукашенко дал интервью российским журналистам Маргарите Симоньян, Евгению Рожкову, Антону Верницкому и Роману Бабаяну.

Ранее представители белорусской оппозиции сообщили, что с утра 7 сентября не могли связаться с одной из лидеров Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой. По их данным, Колесникову якобы усадили в микроавтобус в самом центре города и увезли в неизвестном направлении.