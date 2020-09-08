Лукашенко считает, что омоновцы спасли Белоруссию от "блицкрига"

Кто стоит за протестным движением в Белоруссии и почему их главная цель – Россия? Почему Александр Лукашенко не намерен уходить со своего поста и покидать Белоруссию? Из-за чего он не собирается общаться с так называемым Координационным советом, как относится к тем, кто не поддерживает власть, и зачем появлялся у своей резиденции с автоматом в руках? Вопросов накопилось столько, что вместо запланированного час интервью длилось вдвое дольше.

Когда нам сообщили место записи интервью с Александром Лукашенко – Дворец независимости, первое, что мы подумали, не придется ли нам пробираться сюда через толпу протестующих, как это было еще в выходные. Но, как видим, ни усиления, ни БТРов, ни собственно протестующих нет. Как нам объяснила охрана – потому что сегодня не воскресенье.

Люди работают. Митинговать некогда. Служба безопасности проверяет всех так же тщательно, как и всегда. Из оружия – только обычные служебные пистолеты. И хотя президент уже в резиденции, никаких чрезвычайных мер вокруг нет.

А вот техники телевизионной сегодня и правда очень много. Глава белорусской республики даёт интервью четырем ведущим российским СМИ. И когда на место устанавливают флаг и штандарт президента, входит сам глава государства.

Лукашенко пунктуален. И обещает быть предельно честным. Это первое интервью, которое он даёт российским журналистам после выборов и начавшихся позже волнений.

Первый вопрос – о последних новостях. Просим прокомментировать задержание одной из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая сначала вроде бы пропала, а потом попыталась – то ли сбежать на Украину, то ли, напротив – остаться в стране.

И вот как все было, по мнению президента: "Она и двое, не то ее друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину, у них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами – не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине за этим постом основным мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле – по газам. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу"

"Сами?" – задают вопрос журналисты.

"Да. Они втроем были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали. А эти через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули. Будем разбираться, что произошло", – ответил Лукашенко.

За протестами – уверен белорусский лидер – стоят американские спецслужбы. Действуют через центры в Польше и Чехии. А для раскручивания ситуации используют Интернет.

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится – ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Как вы противостоите телеграм-каналам, у вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет ни у кого, даже у тех, кто всю эту Паутину придумал – американцы. Вы же видите, что там творится, и телеграм-каналы там играют ведущую роль. Ну, им то и стоит. Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяли. Это они всегда этим занимались, и получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать Интернет и прочее. Даже если Интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь", – предупредил президент Белоруссии.

Свое появление перед камерами с автоматом Лукашенко объясняет просто: показал, что на месте и никуда не убежал.

"Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я бы поступил как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, дети не очень воспринимают, слушайте, говорю, дети, ну не сегодня, завтра, кто знает, когда я уйду к нему, когда Он меня позовет. Знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она б катилась куда-то далеко. Я думаю, что далеко катилась. Ну, может быть, кто-то подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята омоновцы, те, кто со мной рядом. Вон она сидит, совсем молодой человек. Знаете, а они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", – заявил Лукашенко.

Омоновцы, возможно, действовали жёстко – вспоминает белорусский лидер. Но он уверен – именно они уберегли страну от политического блицкрига. Со случаями избиения журналистов Лукашенко обещает разобраться лично и допускает, что у протестов были и внутренние причины.

"Возможно, я немного пересидел на президентском посту". Но разговаривать готов только с теми силами, которые за суверенную Белоруссию.

"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоел, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу!", – проинформировал общественность Лукашенко.

Вместо обещанного часа интервью с российской прессой продлилось почти два часа.