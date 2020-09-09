Лукашенко: мои слова, что нам с Путиным придется отстреливаться спиной к спине, уже не шутка

Президенты России и Белоруссии извлекут уроки из нынешней ситуации и не будут повторять ошибки прошлого. На это рассчитывает сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью российским журналистом, показанном 9 апреля на телеканале "Россия 24", он напомнил, что принимаемые решения не реализуются. Более того, между Москвой и Минском развернулись молочные, конфетные, нефтяные и газовые войны.

"Дошли до абсурда. – констатировал Лукашенко. – Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, скажем, по-мужски собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – это святое".

Он напомнил то, над чем многие посмеивались. Лукашенко напомнил, что он говорил Путину о том, что двум президентам придется стоять спина к спине и отстреливаться.

"А вы тогда это в шутку приняли! – обратился глава белорусского государства к российским журналистам. – А вот видите, жизнь как повернулась. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки, это просто политика Польши. Это за нас взялись, за Беларусь, а через Беларусь – за Россию, знаете какие силы? И упрощать ничего нельзя!".

Белорусские власти "не каменные", но зато, по мнению Александра Лукашенко, "спасли страну, спасли стабильность". Но расслабляться пока очень рано.

"Конечно, пострадал журналист, еще кто-то. Сказать "лес рубят – щепки летят" – очень грубо, – признал Лукашенко. – Но по жизни всегда так бывает, когда идет вот эта большая драка… Да, не без издержек".

Александр Лукашенко припугнул, что если бы "блицкриг удался", то "через 6 часов после избирательных участков в Белоруссии после проведения президентских выборов было бы "уже все".

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики заявил о том, что Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а лидер протестных настроений – Светлана Тихановская – лишь 10%. В вышедших на улицы белорусских городов избирателей полетели резиновые пули и светошумовые гранаты, против них применялись дубинки, водометы и слезоточивый газ. При разгонах митингов милицией и ОМОНом погибли три человека. Более 250 человек в ходе жестких разгонов были госпитализированы, а почти 7 тысяч человек были задержаны. По белорусским предприятиям прокатилась череда забастовок. В поддержку Александра Лукашенко также прошли митинги, велопробег и автопробег поддержки, но ни одно из этих мероприятий не собрало столько же людей, сколько акции с требованием проведения честных президентских выборов и отставки Лукашенко.

В интервью российским журналистам Александр Лукашенко признал, что, может быть, он немного и пересидел на своем посту, который занимает с 1994 года.