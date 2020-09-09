60 тысяч штыков: Белоруссия вступит в войну, если на Россию нападут

Если кто-то попытается напасть на РФ, то белорусская армия, все 60 тысяч штыков, вступит в войну против агрессора, заявил президент РБ Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

Белорусские военные в структуре ОДКБ отвечают за западное направление. Однако армия Республик все равно встанет на защиту России, если на нее нападут с севера или юга, добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия превратится в театр боевых действий, если вступит в НАТО. Россиянам не понравятся танки альянса под Смоленском, и они постараются воспрепятствовать их появлению, сообщает телеканал "Россия 24".