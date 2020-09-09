Лукашенко: вступив в НАТО, Белоруссия окажется в центре военных действий

Если Белоруссия совершит "жуткую глупость" и вступит в НАТО, то тут же превратится в театр военных действий, уверен лидер РБ Александр Лукашенко. Россиянам вряд ли понравится, если танки альянса окажутся под Смоленском, и они постараются категорически этому воспрепятствовать, добавил президент.

Помимо этого, есть у вступления в НАТО и негативные экономические эффекты. Так, например, придется покупать вооружение альянса, а он, скорее всего поставит белорусским военным хлам, заявил Лукашенко в интервью российским журналистам.

Также отрицательно на Республике скажется и выход из ОДКБ. В этом случае придется покупать у РФ танки, боевые машины пехоты, самолеты и вертолеты не по внутренним российским ценам, как это происходит сейчас, а по мировым, сообщает телеканал "Россия 24".