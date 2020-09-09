Лукашенко собирается создавать Советы и с ними обсуждать новую Конституцию

Александр Лукашенко готов обсуждать проект новой Конституции, но не с теми, кто провоцирует беспорядки на улицах и пытается остановить производство. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью российским журналистам – сегодня опубликована его полная версия. Лукашенко рассказал, почему республика не будет выходить из ОДКБ и вступать в НАТО, какие выводы сделали власти из событий последнего месяца и как лично президент относится к методам работы силовиков на протестных акциях.

Предельно откровенно о сегодня. И о том, как Белоруссии жить дальше.

С такими заголовками на первых полосах всех газет – интервью Александра Лукашенко российским СМИ. Причём белорусский лидер ответил на вопросы, которые интересовали не только нас, но и всех жителей самой Белоруссии.

С этого же начинаются сегодня все выпуски телевизионных новостей: "Предложения в главном законе страны с учетом сегодняшних реалий, появятся в ближайшее время. Президент в интервью российским СМИ рассказал о вариантах реформы Конституции".

С кем обсуждать этот новый документ, который должен объединить белорусское общество? Координационный совет – структуру без всякой экономической программы, но с прозападными политическими лозунгами – президент признавать отказывается.

"Русский язык – это мой язык. Это государственный язык в Белоруссии, между прочим. У нас двуязычие. Я что тут должен с ними обсуждать? Или, допустим, все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать, но при этом половину людей выкидываем? Вот это вы не будете производить, вот это не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и всё. А основные компетенции будут там – в Германии. Кто на это пойдет? Я на это не пойду!", – заявил Лукашенко.

На Минском тракторном заводе только крутить гайки не хотят. Их техника активно идет на экспорт, и в основном, на Восток.

"С Россией, вообще-то, мне кажется, надо иметь отношения. Потому что Россия все-таки наш главный партнер. Ну а что, не Америка ж с нами будет какая-то, правильно", – отвечает мужчина.

"Мне хорошо с Россией, когда я могу туда уехать, они могут к нам приехать", – сообщил молодой человек.

Эта фабрика в Витебске отправляет в Россию миллион пар обуви каждый год. Вопрос – с кем интегрироваться – не стоит.

"Для меня важно, чтобы отношения между Россией и Белоруссией были стабильными и развивались только в плюс. Почему? Потому что мои родители проживают в Российской Федерации, я проживаю в Белоруссии, отец мой белорус, мать русская. И я за то, чтобы у этих двух стран все складывалось хорошо", – говорит женщина.

Подогревают массовые волнения, убежден президент Белоруссии – западные спецслужбы, действуя через телеграмм-каналы.

"Вы много говорили о внешних причинах дестабилизация Белоруссии, но есть ли внутренние причины, как вы лично считаете, в чем они?", – задает вопрос автор репортажа.

"Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив им условия такие, которые нигде не могут предоставить лучше. Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная – иди, гуляй, не хочу. И никаких налогов", – ответил Лукашенко.

Российские журналисты не могут не спросить про задержание 33 россиян, которые следовали через Минск транзитом. Сначала их обвинили в подготовке внутренних волнений, а потом через пару недель отпустили фактически без объяснений.

Президент Лукашенко признался – сначала он поверил одним спецслужбам, но теперь решение поменял: "Мне приходит информация, что это американцы через Украину... Ну украинцы сами сказали – это не мы, это Америка. Я не буду называть фамилии".

"Ну, это правда или нет, как вы считаете?" – спросили его.

"Вот я же сказал. И получил потом информацию. Я больше верю, особенно спустя вот время, какую заняли украинцы, как они сегодня себя ведут в отношении Белоруссии. Не хочу даже..."

"В отношении вас в первую очередь?"

"Меня и за что?" – удивлен глава Белоруссии.

Сообщения про волнения на улицах в выпусках – параллельно с выступлением президента. Ещё 121 человек задержан на несанкционированных акциях.

"Агрессивно настроенные люди, в том числе женщины. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву", – сообщает белорусское ТВ.

Но все помнят гораздо более жесткие кадры – как действовали стражи порядка на улицах Минска в первые дни протестов. Насколько оправданы такие методы наведения порядка?

"Когда я увидел кадр, там, где… Конечно, он где-то он там, что-то натворил, конечно, он бежал от этого столкновения. И знаете, когда люди возбуждены... Он получил! Я с ними встречался, и им по-мужски сказал: ребята, ну я этого не приветствую, не надо. Лежачего не бьют. А почему всё повесили на ОМОН? Потому что ОМОН спас нас, как сейчас мы уже все видим, от блицкрига! У них была задача 9-го – не получилось, 10-го -задавить, ринуться на правительственные учреждения, захватить и прочее. Если бы не эти ребята, опять же говорю, мы бы здесь не сидели с вами. Да на улицах получили, да, а как?! Но сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят, которые с переломанными позвоночниками, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале", – негодовал Лукашенко.

Сообщил он во время интервью и ещё одну новость, которая тут же разлетелась по агентствам. Он будет формировать Советы – от представителей самых разных слоёв населения. В том числе, настроенных оппозиционно. И вот с ними, а не с улицей обсуждать, в том числе Конституцию и новые выборы.