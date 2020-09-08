Лукашенко признался, что немного пересидел на посту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что "немного пересидел" на президентском посту. Об этом он рассказал в интервью российским журналистам. Слова белорусского лидера процитировал журналист Евгений Рожков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Лукашенко, его показывают "не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника". Однако он считает, что только так может защитить белорусов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав более 80 процентов голосов. Оппозиция назвала эти результаты сфальсифицированными. В стране начались акции протеста и беспорядки. Были задержаны почти 7 тысяч человек, погибли трое протестующих.

По мнению Лукашенко, все акции протеста были организованы из-за границы – Польши, Чехии, Литвы и Украины.