Евгений Рожков поделился подробностями интервью Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "возможно, немного пересидел" в кресле. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков в эфире телеканала "Россия 1" после интервью белорусского лидера с российскими СМИ. Беседа Лукашенко с журналистами из России длилась два с небольшим часа.

По словам собкора ВГТРК, во время интервью Лукашенко ответил на все вопросы честно и откровенно.

Основной причиной протестов в республике президент Белоруссии назвал внешнее влияние, в частности, со стороны США. Но при этом отметил, что есть и внутренние поводы для недовольства белорусов.

"Он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов", – процитировал слова Лукашенко Рожков.

Журналист ВГТРК добавил, что еще одной внутренней причиной протестов в стране Лукашенко назвал то, что в Белоруссии выросло два новых поколения, и сформировался этот небольшой класс буржуев. "Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", – привел слова Лукашенко в беседе с журналистами Рожков.

Также он добавил, что Лукашенко считает правильным решением задержать члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая была поймана на границе с Украиной, пытаясь выехать из страны.