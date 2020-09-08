Лукашенко: за протестами в Белоруссии стоят американцы и "буржуйчики"

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что за акциями протеста в Белоруссии стоят США, которые действуют через свои представительства в европейских странах. Об этом Лукашенко рассказал в интервью российским журналистам.

"Мы спросили, кто в этом (поддержке протестного движения – ред.) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха, – отметил журналист канала "Россия 1" Евгений Рожков. – За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии".

Однако, по мнению Лукашенко, есть и внутренние причины, подогревающие протестные настроения в республике.

"Он считает, это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые "хотят власти", – передал Рожков слова белорусского президента.

Также Лукашенко прокомментировал сообщения о применении силы во время разгона протестных акций. По его мнению, жесткие действия силовиков были обусловлены накалом эмоций.

Как отметил Рожков, Лукашенко задали соответствующий вопрос об избиениях в том числе и журналистов.

"Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени, – рассказал Рожков. – Омоновцев нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от "блицкрига" и действительно тогда отстояли страну. Это его единственное мнение".

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, победил на них действующий лидер Александр Лукашенко. Штаб его соперницы Светланы Тихановской и другие представители оппозиции результаты голосования не приняли. В тот же день в стране начались протестные акции, переросшие в столкновения с правоохранителями. Силовикам для разгона митингов и демонстраций пришлось использовать резиновые пули и светошумовые гранаты.