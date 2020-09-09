Дестабилизации нет: Лукашенко сообщил, откуда управляют акциями протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестами управляют из Польши, Чехии, Украины и Литвы. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам.

"И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные​​​", – сказал белорусский лидер.

Второй центр есть в Чехии, дальше уже Литва и Украина, где, по словам Лукашенко, создаются опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь.

Также он подчеркнул, что никакой никакой дестабилизации в стране нет. По его словам, в Белоруссии "чистота, аккуратность и спокойствие", а в воскресенье "иногда люди ходят по улицам". Но если бы не внешний фактор, то и этого бы не было, уверен Лукашенко.

Акции протеста белорусской оппозиции начались 9 августа после оглашения результатов президентских выборов. На них победил Лукашенко, набрав более 80 процентов. Оппозиция назвала результаты сфальсифицированными.