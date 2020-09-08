Лукашенко даст интервью российским журналистам

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что во вторник в Минске возьмет интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Также интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян, передает РИА Новости.

Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко даст большое интервью и откровенно ответит на самые острые вопросы.

Предыдущее свое интервью белорусский лидер давал украинскому журналисту Дмитрию Гордону незадолго до выборов. В нем он рассказал о отношениях бывшими и действующими главами соседних государств, о белорусском опыте борьбы с пандемией коронавируса, ответил на многие вопросы личного характера.

9 августа в Белоруссии прошли выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами голосования, в Белоруссии начались массовые протестные акции и беспорядки.

По мнению Лукашенко, Белоруссия столкнулась с "агрессией извне". Вмешательство осуществляет Польша, Чехия, Литва и Украина.