Маргарита Симоньян об интервью президента Белоруссии: мне понравился настрой Лукашенко

"Я не буду пересказывать все интервью, которое выйдет только завтра, просто скажу, что там будет много интересного. Такого Лукашенко никогда не видели. Он готов был отвечать на любые вопросы. Мне понравился его настрой, он не тушевался и ни разу не уходил от ответа", – заявила в эфире телеканала "Россия 1" главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя неожиданное для всех большое интервью президента Белоруссии российским журналистам.

По словам главреда, настроение у Александра Лукашенко было отменное, он много шутил, улыбался и был расположен к беседе.

"Мы проговорили один час 49 минут. Во время интервью были моменты, когда задавались вопросы личного характера. Например, не обидно ли президенту, что происходит сейчас в стране, ведь он же много лет был батька, а тут перестал им быть для тех, кто являлся его коренным электоратом. Как мне показалось, Лукашенко довольно искренне сказал, что это очень обидно и трагично", – отметила Симоньян.

С другой стороны, по словам журналистки, совершенно понятно, что Лукашенко свою Белоруссию не отпустит, будет бороться до конца за страну и не намерен другим силам ее отдавать.

"Президент Белоруссии рассказал вещи, которые я не знала так подробно: как начиналась интеграция и почему она не продолжилась так, как должна была. Посмотрите интервью, это очень интересно и эмоционально", – обратилась в заключение ко всем зрителям Маргарита Симоньян.