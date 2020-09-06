В Минске разогнали протестующих, восстановилась связь

В Минске силовики разогнали последних протестующих, остававшихся у резиденции президента Александра Лукашенко. Не менее 20 участников протестов задержаны.

К резиденции белорусского президента, где днем силовики уже задержали нескольких участников протестов, прибыли около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами. Бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском оттесняют толпу.

От Дворца Независимости в центре Минска уехала колонна БТР. Из резиденции Лукашенко вышли около сотни бойцов внутренних войск, передает РИА Новости. Журналистам рекомендовали покинуть проспект Победителей, где идут задержания участников протестной акции.

По сообщению пресс-службы МВД Белоруссии, в оперативно-ситуационный штаб ведомства информации об использовании слезоточивого газа милиционерами в отношении участников акции оппозиции не поступало.

По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек. Точное число задержанных озвучат в понедельник, 7 сентября.

Тем временем белорусский оператор А1 сообщил о восстановлении пропускной способности мобильного интернета в Минске, ограниченной ранее по требованию властей. При этом перебои с интернетом в Минске сохраняются, передает ТАСС.