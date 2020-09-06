БТРы и водометы покинули территорию Дворца независимости в Минске

Оцепление у резиденции белорусского президента в Минске снято. От Дворца независимости отъехали водометы, БТР, убраны металлические ограждения и колючая проволока. После семи вечера открылись все станции метро.

ОМОН задержал не менее 20 человек из числа тех, кто оставался у оцепления. Применялся перцовый газ, передает ТАСС.

МВД Белоруссии подтвердило задержание не менее 100 человек по стране. Обстановку в целом назвали контролируемой. В Витебске при столкновениях пострадал милиционер. Задержали там 10 человек. В ведомстве отметили, что акциями в Витебске управляли модераторы через телеграм-канал.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил о не менее чем 130 задержанных.