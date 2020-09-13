У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы

К Дворцу независимости в Минске, где расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко, стянуты десяток БТРов и другая спецтехника. БТРы с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО", на другой стороне выстроились машины с водометами. В некотором отдалении от дворца стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки.

Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой установлен флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, минские правоохранители в воскресенье, 13 сентября, несут службу в усиленном режиме, поскольку на 14:00 (время совпадает с московским) в центре города намечен очередной несанкционированный митинг оппозиции. Для обеспечения правопорядка дополнительно задействована специальная техника милиции и внутренних войск. В течение дня будут перекрыты проспекты города, пишет РИА Новости.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более месяца. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным республиканского ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко. В разных городах страны также проходят акции в поддержку президента.