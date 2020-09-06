Резиденцию Лукашенко взял под охрану десяток БТРов

Десять БТР с военнослужащими стоят у Дворца независимости в Минске – резиденции президента Белоруссии. Рядом с дворцом находится также Верховный суд республики. Неподалеку стоят машины с колючей проволокой, передают информагентства.

Час назад в белорусской столице началась очередная протестная акция. Колонна протестующих подошла к проспекту Независимости в районе пересечения с улицей Ленина. В ней насчитываются несколько тысяч человек. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги. ОМОН пока никаких действий не предпринимает.

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии обратилось к протестующим с рекомендацией не брать на марши и акции детей и тем более не перегораживать проезжую часть колясками с младенцами.

Ведомство уточняет, что в воскресенье массовые несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Белоруссии, в Минске уже задержаны порядка 10 человек.