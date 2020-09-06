В центре Минска замечены водометы, протестующих призвали не брать детей на акции

Спецтехника, в том числе водометы, разместились с площадью Независимости в центре Минска, сегодня там должна пройти акция оппозиции "Марш единства". Площадь ограждена металлическими конструкциями, выставлены посты милиции. Рядом с водометами разместились бойцы внутренних войск, в том числе подразделения "краповых беретов".

Протестное шествие назначено на 14.00 по местному времени. Если оппозиции не удастся пройти по площади Независимости, часть мероприятий может пройти в районе улицы Немига и Дворца спорта.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала участников акций протеста не брать детей на демонстрации. В своем телеграм-канале она написала, что обращается к манифестантам "не как милиционер, а как мать", которая не хотела бы подвергать неокрепшую детскую психику "такому удару". Она осудила поведение родителей, которые идут на несанкционированные акции с грудными младенцами и порой перекрывают дорогу спецтехнике детскими колясками. "Не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь! Не втягивайте в политику детей", – призвала она.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа, когда были объявлены итоги президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко.