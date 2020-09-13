В центре Минска объявились военные, МВД пообещало "реагировать" на детей

В центр Минска, где ожидается акция оппозиции, стянуты милиция и военные. У Дворца независимости на проспекте Победителей – резиденции президента Александра Лукашенко – находятся милицейские автозаки и броневики. Также замечена колонна из шести БТР в сопровождении машины ГАИ, двигавшаяся в направлении Дворца независимости из северной части белорусской столицы.

Замечены милиция и спецтехника также в районе площади Независимости, которую ОМОН обносит заграждениями. Огорожены также подступы к стеле "Минск – город-герой", там выставлены солдаты внутренних войск.

Выставлено оцепление вокруг Октябрьской площади в центре Минска, там находятся порядка сотни бойцов, растянута колючая лента. У Дворца Республики припаркованы более 10 грузовиков.

Несанкционированный митинг намечен на 14:00 (время совпадает с московским). Ожидается, что к этому времени оппозиция сформирует колонны в разных частях Минска и направится в центр, передает РИА Новости.

Белорусское МВД пообещало "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей". В своем телеграм-канале ведомство еще раз напомнило, что это опасно, подчеркнув, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

Власти страны ранее уже отзывались неодобрительно об участниках оппозиционных акций, приводящих с собой на протесты маленьких детей. По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Петришенко, действиям родителей, привлекавших несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в стране, подвергая их опасности, дадут правовую оценку.

По данным МВД Белоруссии, накануне в 5 регионах республики прошли 12 несанкционированных протестных акций, в них участвовало не более 1700 человек. Задержаны 114 демонстрантов, в том числе 99 человек в Минске. 87 человек из числа задержанных накануне остаются под стражей, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.