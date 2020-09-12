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Ситуация в Белоруссии 4 минуты назад

12 сентября 2020 17:47

Лукашенко собрал силовиков во Дворце независимости


Александр Щербак/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу,12 сентября, собрал глав силовых ведомств республики во Дворце независимости. В эти минуты там проходит совещание. Лукашенко по случаю выходного дня появился без галстука, передает РИА Новости.

Между тем в центре Минска проходит очередной протестный "женский марш". На него собрались несколько тысяч человек. Девушки кричат: "Жыве Беларусь!", "Не дадим продать страну" и "Мы все Маши".

Новый лозунг этой субботы: "Где наша Маша?" — его участницы марша повторяют чаще остальных. Они имеют в виду задержанную Марию Колесникову, одного из лидеров белорусской оппозиции, пишет "Интерфакс".

По данным не зарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", более 30 участников марша уже задержаны. Среди них — два журналиста телеканала "Белсат".

На акцию протестующие, как обычно, пришли из разных частей города. Несколько сотен человек двигались из района Минской ратуши. Уже там правоохранители провели "точечные" задержания.

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