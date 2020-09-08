В центре Минска начались жесткие задержания протестующих

В центре Минска во вторник, 8 сентября, силовики вновь задерживают протестующих. Большое количество граждан собралось возле Комаровского рынка. Точечно по белорусской столице сосредоточены остальные группы протестующих.

Очередная волна акций связана с желанием граждан поддержать задержанную Марию Колесникову, которая, по предварительным данным, в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.

Сотрудники ОМОНа задержали несколько человек. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале TUT.BY и других местных СМИ. На некоторых видео можно заметить, что силовики начали задерживать и женщин, хотя ранее подобное встречалось крайне редко. В числе сотрудников правоохранительных органов можно увидеть людей как в форме, так и в штатском.

Участники акций протеста кричат "Позор" и "Верните Машу".

Марию Колесникову в понедельник, 7 сентября, похитили неизвестные. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер хотела покинуть территорию страны и уехать на Украину. В то же время некоторые телеграм-каналы сообщают, что Колесникову пытались насильно вывезти из республики, но она порвала паспорт, в связи с чем не смогла пересечь границу.