Пока противников Лукашенко задерживают, его сторонники шествуют по центру Минска

На проспекте Независимости в центре Минска проходит акция в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Больше сотни сторонников главы государства идут колонной, скандируя лозунги в его поддержку.

Свое шествие сторонники Лукашенко начали от своего традиционного места сбора – площади Победы. Звучат слова в поддержку единства и целостности Белоруссии и против реабилитации фашизма и раскола в обществе, выражения одобрения внутренней и внешней политики Лукашенко.

В руках у некоторых участников шествия – флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. У других – портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости. Правоохранители в ход проводимой акции не вмешиваются. К процессии присоединяются некоторые пешеходы, иногда вместе с детьми.

Тем временем в центре Минска идут задержания участниц несанкционированного женского марша, который пытались провести на площади Свободы. На него собрались порядка 200 человек. Милиция призывает девушек и женщин разойтись, но тщетно.

Участники шествия в поддержку Лукашенко по пути к площади Независимости несколько раз встречали идущих им навстречу сторонников оппозиции. В каждом случае они расходились мирно, не выражая какой-либо агрессии в адрес друг друга.

По прибытии на площадь сторонники Лукашенко спели национальный гимн, сделали совместные фотографии и разошлись.

Тем временем официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила о задержании в Минске в рамках административного процесса двух журналистов вещающего на территорию Белоруссии польского телеканала "Белсат". Задержанные – Катерина Андреева и Макс Калитовский – находятся в Октябрьском РУВД белорусской столицы. По сообщению телеканала, у них конфисковано оборудование.