Запад обещает белорусам отмену виз, а Лукашенко напоминает о "горниле цветных революций"

Западные соседи Белоруссии – Польша, Словакия, Чехия и Венгрия – сегодня предложили Минску провести новые выборы. Идея хоть и странная, но куда более сдержанная, чем инициативы Литвы, сейм которой уже признал оппозиционера Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Ну, а Александр Лукашенко сегодня встретился с белорусскими учеными. И, учитывая все предшествовавшие события, разговор тоже не мог ограничиться только наукой.

На мировой арене, говорил Александр Лукашенко, приехавший в национальную Академию наук на встречу с учеными, Беларусь знают как страну, где делают самые большие самосвалы, добывают калийную руду, развивают новые технологии. И ради светлого будущего нельзя разрушать настоящее.

"Я знаю, что в ученой среде всегда было много инакомыслящих. И я это приветствовал. Но, тем не менее, абсолютно убежден – не просто убежден, я имею соответствующие факты для этого, что большинство наших учёных – это умные, талантливые, способные люди, способные оценить ситуацию и сделать правильные выводы", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко увидел белорусские ноу-хау, а в это время студенты-лингвисты собрались на очередной митинг.

Светлане Тихановской сегодня 38 лет, вместе с соратницей Ольгой Ковальковой она записывает новое видеообращение, сосредоточенно читая по суфлеру.

"Совет продолжает работать. Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости", – говорит Ольга Ковалькова, представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии.

"Мы призываем вас поддержать координационный совет и стать его членами", – добавляет Светлана Тихановская.

Членом координационного совета теперь может стать каждый, заполнивший заявление на сайте. Много ли будет желающих, учитывая, что часть президиума этого совета находится в СИЗО, а другая – за границей? Светлана Тихановская уехала одной из первых.

"Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. Все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях. Ну, и, наверное, учитывая такие достаточно видимые зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего", – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Литовский сейм единогласно принял резолюцию, в которой Тихановскую называет законным президентом, а Лукашенко – незаконным. И предлагает наложить санкции на Россию и упростить для белоруссов визовый режим.

Собравшиеся в польском Люблине премьер-министры Вышеградской четверки Литву в этом переиграли – предложили вообще визы отменить.

"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества. Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Белоруссии. Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", – заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Шансы, что Брюссель поддержит эту инициативу младоевропейцев, невелики. Впрочем, Польша и Литва, не дожидаясь этого, уже ведут борьбу за белорусских айтишников. И Вильнюс предлагает им набор преференций при переезде, и Варшава запускает свой проект "Безопасная гавань".

В Варшаве на каждом углу можно услышать украинскую речь, но в Польшу едут в основном сборщики клубники и разнорабочие, а не айтишники. Именно Польша, судя по всему, пыталась склонить коллег по Вышеградской группе провести встречу с белорусской оппозицией в эмиграции. Словакия, Венгрия и Чехия идею не поддержали.

"Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны сами принять решение о будущем своей страны", – уверен Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.

Сами белорусы это решение пока не приняли. На улицах разворачивается борьба за флаги.

- Какое имеет право человек забирать у нас флаг?

- Это незаконный флаг, вы уничтожаете нашу страну.

"Я был в алкогольном опьянении в общественном месте – это раз. Во-вторых, я снял национальный флаг республики Беларусь", – рассказывает молодой человек.

Вот к таким молодым жителям республики сегодня и обращался Александр Лукашенко.

"Вы же понимаете, что жизнь – это не ролик из Интернета. Назад не отмотаешь. Достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило цветных революций и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отрезвление наступает в белорусско-украинских отношениях. Посол Украины Игорь Кизим был вызван в Киев для консультаций. При пересечении границы его автомобиль решили досмотреть, невзирая на дипломатический статус.

"Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?" – пригрозил посол.

Пограничники удовлетворились визуальным осмотром багажника. Вернется ли Игорь Кизим обратно, неизвестно.