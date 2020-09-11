Вышеградская четверка готова отменить визы для граждан Белоруссии

Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (страны Вышеградской группы) готовы ввести для граждан Белоруссии безвизовый режим. Соответствующее решение принято по итогам состоявшейся в Люблине встречи премьер-министров четырех стран.

Как сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, это лишь одна из мер поддержки Белоруссии. Полный пакет предложений будет представлен на ближайшем заседании Евросовета, передает РИА Новости. В частности, республике будет предложено провести неболезненную энергетическую трансформацию.

"Мы хотим сделать экономическое предложение для народа, для белорусского общества​​​. Это общие проекты, связанные с малыми и средними предприятиями, а также энергетическая политика", – пояснил Матеуш Моравецкий.

Он также указал, что главы правительств стран Вышеградской группы также единодушны в том, что в Белоруссии должны пройти свободные выборы, и настаивают на освобождении политических заключенных.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал избежать повторения в Белоруссии украинского сценария.

"Белорусы должны принять решение о будущем своей страны. Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор", – подчеркнул он.

ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проведении Всебелорусского народного собрания в декабре или январе, в ходе которого может быть принято решение о сроках новых президентских выборов в стране.