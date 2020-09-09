Решение о досрочных президентских выборах примет Всенародное белорусское собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проведении Всебелорусского народного собрания в декабре или январе, в ходе которого может быть принято решение о сроках новых президентских выборов.

"Это съезд белорусского народа, проводится один раз в пять лет, и он пройдет, скорее всего, в декабре, ну в крайнем случае после новогодних, рождественских праздников в январе", – заявил президент Белоруссии в интервью ведущим российским СМИ.

Лукашенко заявил, что некоторые полномочия главы государства надо передавать другим ветвям власти, но в стране должен быть сильный лидер, передает телеканал "Россия 24".

Как известно, после выборов президента Белоруссии 9 августа, в которых в шестой раз одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, в республике начались массовые акции оппозиции.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако оппозиция считает, что победа принадлежит Светлане Тихановской, находящейся в Литве.