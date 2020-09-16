Выборы провели, результат получили: Лукашенко расставил точки в белорусской ситуации

Следственный комитет Белоруссии предъявил официальное обвинение в публичных призывах к свержению власти одному из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. 16 сентября Александр Лукашенко поручил Минюсту провести ревизию действующих в стране политических партий и перерегистрировать их. Это, по словам президента Белоруссии, необходимо в том числе для принятия политических изменений.

Главная новость всех белорусских каналов: Александр Лукашенко собрал во Дворце независимости политический актив республики около 300 человек – политиков, чиновников, журналистов. Здесь и руководитель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. В оппозиционных пабликах утверждали, что после выборов она бежала из страны.

"Я вас как раз и пригласил для того, чтобы ознакомить с оперативной, подчеркиваю, информацией. То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Белоруссии, когда тысячи и тысячи людей выходили в 1990-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Выборы провели. Результаты получили. На этом точка. Следующие президентские выборы – по конституции", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал тех, кто 10 лет готовил сценарий разрушения Белоруссии. Это Польша, Литва, Чехия, Украина, ее белорусский президент отметил с сожалением, и США, точнее, их фонды по продвижению демократии. Влияние американцев очевидно и для российских спецслужб.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил, – отметил глава СВР Сергей Нарышкин. – Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов".

США, по данным СВР, взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других деятелей оппозиции и пытаются организовать очередную цветную революцию. Украинское издание публикует интервью с Тихановской, где она называет себя национальным лидером, и в качестве такового обещает гуманно распорядиться судьбой действующего президента, но при условии.

- Если Лукашенко мирно уйдет, вы предоставите ему гарантии безопасности?

"Это все обсуждаемо, – отвечает Тихановская на заданный вопрос. – Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

- То есть, Лукашенко получит гарантии безопасности?

"Да. Даже больше", – заверяет Светлана Тихановская.

Тихановская также анонсировала появление санкционного списка Колесниковой, которую обвиняют в публичных призывах к захвату власти. В список войдут все причастные к ее аресту. Разумеется, сначала санкции должны поддержать западные страны.

А пока Вильнюс упрощает въезд белорусам с 21 сентября по 21 марта, изображая доброго соседа и решая свои миграционные проблемы – отток населения на Запад. Получить литовскую визу белорусам будет так же просто, как, например, гражданам США. Не нужно даже подтверждать наличие денег на поездку. В Литве ждут, что к ним потянутся успешные белорусские программисты. Преференции обещают и студентам.

Самая беспокойная часть минского студенчества – лингвисты – снова поют у стен альма-матер. Один из девизов акции: задержание студентов – отстой. Слово написано на белорусском с ошибкой.

- Не отступайте, не отступайте, народ! Куда вы идете?

Видео с улиц белорусской столицы минская милиция изъяла у одного из участников протестов 10 августа, сразу после президентских выборов. Звучат выстрелы, в ОМОН летят файеры. Протестующие сооружают баррикады из элементов городской инфраструктуры.

- Сразу видно – студенты-физики!

Прошел месяц, и вот, по данным милиции, этот участник протестов стал искать, где купить большую партию подшипников, которыми он то ли собирался стрелять из рогатки, то ли начинять взрывчатку. Власти посчитали материальный ущерб, нанесенный Минску во время этих акций. Это 750 тысяч белорусских рублей. Визитной карточкой Белоруссии и ее столицы всегда была чистота. Коммунальные службы стараются не ронять планку, только теперь это обходится дороже.

"В день это обходится порядка 10-15 тысяч рублей, после выходных эта сумма возрастает в разы – убирание несанкционированных надписей, уборка мусора, дорог", – поясняют коммунальщики.

В Минск 16 сентября приехал министр обороны России Сергей Шойгу, чтобы обсудить военное сотрудничество и встретился с Александром Лукашенко.

"Мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – бодрится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Впрочем, взаимодействие идет по давно утвержденному плану. Под Брестом продолжаются совместные учения "Славянское братство". А на октябрь запланировано "Нерушимое братство" – маневры уже с участием всех стран ОДКБ.