Директор СВР: США пытались устроить в Белоруссии очередную цветную революцию

США пытаются организовать цветную революцию и антиконституционный переворот в Белоруссии. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, у СВР есть информация о том, что в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль, хотя и держатся в тени. При этом американцы наращивают финансирование белорусских антиправительственных сил. Объемы этой "помощи" исчисляются десятками миллионов долларов, передает "Интерфакс".

Также США взяли под "под плотную опеку" бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после объявления результатов выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что итоги голосования были сфальсифицированы. За время протестов задержаны около 10 тысяч человек, есть погибшие.

В Евросоюзе и Госдепе США сообщили, что готовят санкции в отношении виновных в насилии. Представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что в США обеспокоены нарушениями прав человека в Белоруссии. Также указала, что прошедшие выборы не были "ни честными, ни справедливыми".