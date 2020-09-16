Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть", – пояснил она, отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов.

При этом бывший кандидат в президенты Белоруссии добавила, что при решении этого вопроса будет учитываться мнение людей, передает ТАСС.

Ранее Тихановская в статье для The Washington Post утверждала, что уход Александра Лукашенко является лишь вопросом времени. "Чем упорнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает", – поясняла она.

После состоявшихся в Белоруссии президентских выборов оппозиция не согласилась с официальными результатами, согласно которым на них победил Александр Лукашенко (80,1% голосов). В республике начались массовые протесты, некоторые акции продолжаются до сих пор.