Кремль: президент Белоруссии не нуждается в гарантиях безопасности от оппозиции

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не нужны гарантии безопасности от оппозиции, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова представительницы белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране", – цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в Москве Лукашенко считают законно избранным президентом Белоруссии.

Что касается заявлений Тихановской о готовности оппозиции гарантировать Лукашенко безопасность, если он "мирно" отойдет от власти, то, по словам Пескова, в Кремле "никак не хотели бы на это реагировать".

Ранее Тихановская в интервью Washington Post заявила, что уход Лукашенко с поста президента – это вопрос времени.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В штабе его соперницы Светланы Тихановской результаты выборов не приняли, оппозиционеры сочли итоги голосования сфальсифицированными. В Евросоюзе также заявили, что не признают Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии.

Со дня выборов в республике проходят акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с правоохранителями.