Тихановская: уход Лукашенко – лишь вопрос времени

Уход Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии является лишь вопросом времени. Об этом заявила Светлана Тихановская в своей статье для The Washington Post.

Она назвала режим Лукашенко колоссом на глиняных ногах. По ее словам, белорусы, как нация, уже прошли точку невозврата.

"Чем упорнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает", – уверена лидер белорусской оппозиции.

Тихановская предупредила, что другие страны заключают договоры с Лукашенко на свой страх и риск, поскольку "новая власть" эти соглашения не признает.

По ее словам, еженедельные воскресные марши сотен тысяч людей стали нормой. Оппозиция будет продолжать массовые демонстрации. Тихановская настаивает на том, что протест исключительно мирный, митингующие не будут применять насилие.

Также она сообщила о "тысячах рабочих на заводах", которые уже бастуют, и пообещала их поддержать. Еще один из методов борьбы – бойкот госаппарата. Тихановская призвала частные компании не работать с госбанками и отказываться от покупки продукции на государственных заводах.

По мнению Тихановской, "вопреки утверждениям госпропаганды" время на стороне оппозиции.

"То, что казалось обреченным на вечность, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет вопроса, победим ли мы. Мы уже выиграли", – подытожила она.

Накануне в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи было решено, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.