На забастовки надежды нет: белорусская оппозиция задействовала хакеров

Судя по всему, белорусская оппозиция внимательно слушала, о чем говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Светлана Тихановская уже сообщила, что если у нее получится, то Белоруссия не отдаст России кредит в полтора миллиарда долларов.

Оппозиционный бело-червоно-белый флаг над турецкой горой Тахталы и над самой высокой точкой Украины – Говерлой. Европейские поклонники белорусских протестов растягивают полотнище уже и в скандинавских фиордах.

Его не так-то просто выловить из реки Свислочь в центре Минска, а если срезать символику в спальных районах белорусской столицы, как вот эта пожилая женщина, можно на себе ощутить "мирный" характер протеста.

Митингующие ведут себя агрессивно: и к поселку Дрозды под Минском ходили (там живут крупные белорусские чиновники), и милицию на улицах теснят, как на этих кадрах из Новополоцка, ведь к таким антимилицейским мерам призывает Светлана Тихановская.

"Сотрудники (милиции – ред.) должны сделать выбор. И если они хотят перейти на сторону народа, перейти на сторону закона, то самое время заявить о том, что они с людьми", – говорит экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Тех, кто по ее наущению вступает в жесткое противостояние с милицией, она готова подбодрить бокалом шампанского – из Вильнюса.

"Я уверена, что здесь, на свободе, могу сделать гораздо больше, чем, если бы осталась в Минске", – считает Тихановская.

Или, подглядывая в шпаргалку, выступить перед европейцами на английском.

"Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня сейчас и забыли, кто я. Сейчас я не Светлана Тихановская. Я политзаключенный. Меня арестовали, били, издевались в застенках. Я – каждый житель Белоруссии", – заявила она.

Государственный телеканал СТВ поехал на экскурсию в следственный изолятор на Окрестина, где содержали большую часть задержанных на митингах.

- Здесь кого-то били? - Нет, здесь никого не били. Приводили людей, сажали в камеру и все, – отвечают сотрудники изолятора. - Как-то грубо обращались, издевательства – вот это все имело место? - Нет, не имело места. Людей привозили много, надо было посадить людей и идти принимать следующих, физически ни на что не хватало времени.

Белорусских телезрителей убеждают: это и на тюрьму-то не похоже – благоустроенные камеры, все равно, что номера в отеле, двор для прогулок и трехразовое горячее питание.

На казенное питание перевели 14 сентября активистов стачкома "Беларуськалия" – там один из шахтеров в знак протеста приковывал себя под землей цепью.

"Ко мне было применено насилие только в шахте. Но это было насилие такое – негрубое. Меня просто оттеснили от цепи, чтобы ее обрезать бензоинструментом", – рассказал горняк.

И сейчас все получили по пятнадцать суток ареста. На забастовки больше нет надежды, и оппозиция пробует электронные способы борьбы. Сайт налоговой заблокирован усилиями оппозиционных хакеров, а один из лидеров протеста, экс-глава белорусской IT-компании Валерий Цепкало в интервью французской газете "Фигаро" и вовсе заявляет, что крах экономики страны для оппозиции выгоден.

"Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, которых намного больше, чем преподавателей в университетах", – говорит Цепкало.

В вузовской среде протест поддерживают уже не только студенты, но и преподаватели. Поэтому пропускной режим усилен, и в каждом институте сейчас дежурят по несколько милиционеров.